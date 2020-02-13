إدانة عالم روسي بتهمة "الخيانة العظمى"

حكمت محكمة مقاطعة روستوف الروسية، اليوم الخميس، على العالم أليكسي تيميريف، من مدينة نوفوتشركاسك، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ونصف السنة بتهمة الخيانة العظمى.

روستوف - سبوتنيك. قال متحدث باسم المحكمة لوكالة "سبوتنيك": " تم الحكم على تيميريف بالسجن سبع سنوات وستة أشهر وقضاء العقوبة في سجن ذو تدابير أمنية مشددة بموجب المادة رقم 275 من القانون الجنائي الروسي الخيانة العظمى".

وتمت مداولة القضية خلف الأبواب المغلقة، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها بسبب التحفظ على "السرية".

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ترأس تيميريف مؤسسة "ميخاترونيكا" للابتكارات، وكان أحد المشاركين في مكتب التصميم "الأنظمة الذكية متكاملة القوة". وهو صاحب أكثر من 20 براءة اختراع في مجال الهندسة الكهربائية، بما في ذلك احتياجات الغواصات والسفن.

يذكر أنه تم القبض على تيميريف في صيف عام 2018 من قبل محكمة ليفورتوفو في موسكو.