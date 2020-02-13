موسكو تدرس مقترحات هافانا المحتملة لتعزيز القدرات الدفاعية لكوبا

صرح السفير الروسي لدى كوبا، أندريه غوسكوف، اليوم الخميس، بأن موسكو مستعدة للنظر في المقترحات المحتملة لهافانا لتعزيز قدرات كوبا الدفاعية.

موسكو - سبوتنيك. وقال غوسكوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما هو معروف، القوات المسلحة الثورية الكوبية مجهزة إلى حد كبير بالأسلحة والمعدات العسكرية السوفيتية والروسية، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ والمدفعية لخفر السواحل. وللحفاظ على جاهزيتها القتالية تحتاج إلى صيانة وإصلاح مناسبين وتوريد قطع الغيار والمكونات، وحل المهام الأخرى ذات الصلة".

وأشار السفير الروسي لدى كوبا إلى أن "عملنا المشترك يتم بناؤه مع مراعاة هذه الاحتياجات. وفي الوقت نفسه، نحن على استعداد للنظر في المقترحات المحتملة من الشركاء لتعزيز القدرة الدفاعية لجمهورية كوبا".

وخلص إلى التأكيد، أن التعاون العسكري التقني هو أحد مجالات التعاون المهمة بين البلدين.