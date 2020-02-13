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10:41 GMT13 فبراير/ شباط 2020
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    وكالة الطاقة الدولية: روسيا تنفذ صفقة "أوبك+" في شهر يناير بنسبة 78 في المئة

    JOE KLAMAR
    روسيا
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    على الرغم من موافقة روسيا على خفض الإنتاج بمقدار 70 ألف برميل يوميا منذ بداية يناير، ارتفع إنتاج النفط في روسيا بمقدار 20 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 11.29 مليون برميل.

    ووفقاً لبيانات الوكالة، انخفض مستوى إنتاج النفط في روسيا بشهر تشرين الثاني/ نوفمبر بمقدار 130 ألف برميل يومياً، مقارنة بتشرين الأول/ أكتوبر، حتى 11.24 مليون برميل يومياً، ولكنه بقي أعلى بـ55 ألف برميل من المؤشر المحدد في إطار صفقة "أوبك+".

    النفط
    © CC0 / PIxabay
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    إن الاتفاق بين أوبك وعدد من الدول خارج المنظمة (أوبك +) بشأن تخفيض إنتاج النفط مستمر منذ بداية عام 2017، وتم تمديده مرارا، بحسب الظروف، وبالتالي، ينص الاتفاق على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا من مستوى الإنتاج من أكتوبر 2018 إلى نهاية 2019، ووفقًا لاتفاقيات التحالف الجديدة

    ومن بين الدول التي أوفت بشروط الصفقة، فوق المطلوب، كازاخستان، حيث اقتربت نسبة تنفيذها إلى 300 بالمئة، ودخلت في قائمة هذه الدول أيضاً المكسيك وأذربيجان.

    يذكر أنه في أوائل تموز/ يوليو 2019، وافقت دول "أوبك+"، بالإجماع، على تمديد صفقة تخفيض إنتاج النفط في ظل الظروف الحالية، لمدة تسعة أشهر أخرى، حتى نهاية آذار/ مارس 2020.

    ويعتبر الاتفاق بين "أوبك" وعدد من الدول من خارجها وفق ما يسمى بـ "أوبك+"، بشأن خفض إنتاج النفط ساري المفعول منذ بداية عام 2017. وفي النصف الأول من عام 2019، تم الاتفاق على حجم تخفيض بـ 1.2 مليون برميل يومياً، من مستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أخذت روسيا على عاتقها 228 ألف برميل.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاقية أوبك
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