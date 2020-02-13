لجنة التحقيق في الدوما الروسي: تأكيدات "فيسبوك" الالتزام بحرية التعبير غير واقعية

صرح رئيس لجنة التحقيق في التدخلات بشؤون روسيا الاتحادية في مجلس الدوما، فاسيلي بيسكاريوف، تعليقًا على حجب عدد من الحسابات الناطقة باللغة الروسية على موقع "فيسبوك"، أن تأكيدات إدارة الموقع التزامها حرية التعبير لم تكن واقعية على خلفية الإجراءات الأخيرة.

وقال بيسكاريف للصحفيين "تصريحات فيسبوك عن الالتزام بحرية التعبير لا تؤكدها أفعال، فمن خلال حجب صفحات المستخدمين الفرديين بشكل انتقائي أظهرت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية مرة أخرى معايير مزدوجة".

وذكرت إدارة "فيسبوك" أنها قد حذفت 3 مجموعات من الحسابات في روسيا الاتحادية وإيران وميانمار لانتهاكها قواعد الخدمة المتعلقة بمنع التدخل الأجنبي، وفقًا للشبكة.

وتعرضت سياسة "Facebook" تجاه روسيا لانتقادات من قبل السلطات الروسية في عدة مناسبات سابقا، ففي منتصف أكتوبر 2019، اتهم رئيس الشركة مارك زوكربيرغ، روسيا الاتحادية وإيران والصين بالتدخل في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

وقام موقع "Facebook" بحظر أربع شبكات، ثلاثة من إيران وواحدة من روسيا، معزية ذلك إلى محاربة النفوذ الأجنبي، وفقًا للشركة، وتعليقا على تصريحات زوكربيرغ حول التدخل، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا كلامه بأنه "أخبار وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي".