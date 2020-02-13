"غازبروم" تعتزم مناقشة مشروع "قوة سيبيريا -2" مع الصين بعد تسليم مشروع "قوة سيبيريا"

تأمل شركة "غازبروم" أن يكون الجانب الصيني بعد بدء عمليات تسليم مشروع "قوة سيبيريا"، أكثر استعدادا لمناقشة إبرام عقود جديدة لمشروع "قوة سيبيريا 2" في منطقة الشرق الأقصى الروسي.

وعلق رئيس مجلس الإدارة في شركة "غازبروم"، كيريل بولوس، قائلا: "في نهاية شهر ديسمبر، بدأت إمدادات أنابيب الغاز، ونعتقد أنه بعد الاختبار تبين أن الإمدادات موثوقة للغاية وذات قدرة تنافسية عالية على طول الطريق الشرقي، وذلك سيجعل الشركاء الصينيين سعداء للغاية بالبدء في المفاوضات على المشروعين الآخرين".

وأضاف بولوس: "نعتقد أننا سنكمل خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا 2" ونؤمن بقوة الطلب الصيني".

وقالت يلينا بورميستروفا، نائبة رئيس مجلس الإدارة في شركة "غازبروم": "نواصل نقاش المشاريع والطرق الجديدة في الشرق الأقصى، واليوم يتم تعليق المفاوضات لأسباب موضوعية تتعلق بحل مشكلة فيروس كورونا".

وأضافت: "نحن نرى كيف تتنامى احتياجات الصين للغاز الطبيعي المسال، نرى تقديرات المحللين حول الاحتياجات المستقبلية، لكننا نرى سياسة الصين لخفض الانبعاثات الكربونية، لذا ننتظر عقد المباحثات للبت لاتخاذ القرارات النهائية".

وتعهدت روسيا بموجب الاتفاقية التي وقعتها مع الصين في عام 2014 بإنشاء خط أنابيب طوله أكثر من ألفي كم خلال 5 أعوام لنقل الغاز إلى الصين.

وتنص الاتفاقية على نقل 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا إلى الصين في عام 2020. ثم يجب أن ينقل خط "قوة سيبيريا" 38 مليار متر مكعب في السنة بحلول عام 2025.