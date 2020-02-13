بوتين يشدد على أهمية مشاركة الشعب بشكل مباشر في تبني التعديلات الدستورية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه من المهم للغاية أن يشارك الشعب بشكل مباشر لتبني التعديلات على الدستور الروسي.

نوفواوغاريوفا - سبوتنيك. وقال بوتين: "بالنسبة لي ، هناك شيء واحد مهم، أريد الآن أن أتحدث عنه هنا وأريد أن أركز انتباهك الجميع عليه، من المهم بالنسبة لي، أنه على الرغم من الإجراء البسيط لتبني قانون التعديل، فإن هذا القانون يمر عبر مجلس الدوما ، ثم الى مجلس الاتحاد".

وأضاف بوتين: "لكن مع الأخذ في الاعتبار أهمية القضايا التي نطرحها للتصويت جميعًا وأهمية التحديثات التي ندخلها على الدستور الرئيسي، فإن الناس يجب أن تشارك في مباشر في اتخاذ هذا القرار".

وفي شهر يناير الماضي أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشروع قانون بشأن التعديلات على الدستور الروسي لينظر فيها مجلس الدوما (النواب).

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "قدم فلاديمير بوتين مشروع قانون حول التعديلات على الدستور الروسي إلى مجلس الدوما، وسينظر الرؤساء المشاركون في اللجنة الدستورية (أندريه كليشاس وبافيل كراشينيكوف ونتاليا خابرييفا) فيه".