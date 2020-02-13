"فيسبوك" تلتحق بـ "تويتر" في جلسات محكمة روسية

قضت محكمة روسية بتغريم شركة فيسبوك الأمريكية مبلغ 4 مليون روبل (نحو 63 ألف دولار)، بسبب عدم تقديمها معلومات عن توطين قواعد بيانات المستخدمين الروس.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في قرار المحكمة: "اعتبار الكيان القانوني الأجنبي، شركة فيسبوك إنكوربوريشن، مذنبا بارتكاب جريمة إدارية وفقا للقسم 8 من المادة 13.11 من القانون الإداري وتغريمه 4 ملايين روبل (نحو 63 ألف دولار)".

وحكم القضاء الروسي، اليوم الخميس، بتغريم شركة "تويتر" الأمريكية مبلغ 4 ملايين روبل (نحو 63 ألف دولار)، كذلك بسبب رفض الشركة نقل خوادم البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدمين الروس إلى روسيا.

ويجب دفع العقوبة في غضون 60 يومًا من تاريخ سريان القرار، ولكن ستكون شركة "تويتر" قادرة، بموجب القانون، على دفعها على أقساط أو على طلب تأخير.