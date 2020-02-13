انضمام 10 مصارف أجنبية إلى البديل الروسي لنظام "سويفت"

أعلنت النائبة الأولى لرئيسة المصرف المركزي الروسي، أولغا سكوروبوغاتوفا، اليوم الخميس، أن عشرة مصارف أجنبية انضمت إلى نظام نقل التقارير المالية ("إس بي إف إس" ) الروسي، الذي يعتبر بديلاً لنظام "سويفت".

بانيونات بور/ مقاطعة موسكو - سبوتنيك. وقالت سكوروبوغاتوفا، في اجتماع لقيادة المركزي مع مصرفيين روسيين، نظمته رابطة المصارف الروسية: "لدينا بالفعل عشرة مصارف أجنبية متصلة بنظام "إس بي إف إس"، والآن نمر بجميع مراحل الاختبار معها من أجل أن نكون قادرين على العمل في إطار نظام متكامل على مستوى مشترك بين الدول: من جانبنا - "إس بي إف إس" ، ومن جانب بلدان أخرى – مباشرة من خلال نظام نقل الرسائل المالية الخاص بها".

ويذكر أنه في نهاية عام 2014، قام المصرف المركزي الروسي بإنشاء "نظام نقل الرسائل المالية ("إس بي إف إس" ) الخاص به، بديلا عن نظام "سويفت" لضمان توفير خدمات مضمونة ودون انقطاع لنقل التقارير الإلكترونية في المعاملات المالية.

وأعلن نظام "سويفت" نفسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014، عن تعرضه لضغوط من عدد من الدول، أصرت على انضمامها لعقوبات ضد روسيا الاتحادية، مشيراً إلى أن "سويفت" أكد ثباته أمام تلك الضغوط ولن يرضخ لها.