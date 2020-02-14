روسيا تكسر رقما قياسيا حققه الاتحاد السوفيتي

أظهر تقرير إحصائي عن الإنتاج الصناعي في العام الماضي أن روسيا حطمت رقما قياسيا سجله الاتحاد السوفيتي.

وليس هذا فقط، بل تصدرت روسيا ترتيب الدول المصنعة لعربات السكة الحديد، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

فقد أنتجت روسيا في العام الماضي أكثر من 79000 عربة شحن للسكة الحديد، كاسرة الرقم القياسي الذي حققه الاتحاد السوفيتي في عام 1974 عندما أنتج 72000 عربة. ومن الجدير ذكره أن حصة الأسد من تلك العربات صنعها مصنعان يقعان في جمهورية أوكرانيا وهي جمهورية مستقلة قائمة بذاتها حاليًا.

وتوقفت روسيا عن استيراد عربات السكة الحديد من أوكرانيا عندما أصبحت أكبر منتج لها في الساحة السوفيتية بعد تشييد مصنع جديد لإنتاج عربات السكة الحديد في مدينة تيخفين في عام 2012.

أما الولايات المتحدة المريكية فقد أنتجت في العام الماضي حوالي 50 ألف عربة بينما لم تتجاوز الصين أعلى مستويات إنتاج عربات السكة الحديد الذي حققته في أفضل أعوامها وهو 67 ألف عربة.