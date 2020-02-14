الخارجية الروسية: لافروف يلتقي نظيره التركي في ميونخ يوم الأحد المقبل

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف يلتقي نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في مدينة ميونخ يوم الأحد المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب وزارة الخارجية الروسية فإن اللقاء بين الوزيرين في ميونخ يأتي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى ممارسة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد لوقف الهجوم في محافظة إدلب والانسحاب من مراكز المراقبة التركية بحلول نهاية فبراير، وإلا ستقوم تركيا برد عسكري.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلها إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.