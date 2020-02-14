موسكو تستضيف اجتماعات اللجنة الحكومية الروسية الفيتنامية للتعاون العسكري

أعلن السفير الروسي في هانوي، قسطنطين فنوكوف، اليوم الجمعة، أن الاجتماع القادم للجنة الحكومية الروسية الفيتنامية بشأن التعاون العسكري التقني سيعقد هذا العام في موسكو.

موسكو - سبوتنيك. وقال فنوكوف لوكالة "سبوتنيك": "في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، جرى حوار مثمر للغاية خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة. لدينا لجنة حكومية مشتركة منفصلة للتعاون العسكري التقني. تم مناقشة كل شيء في الواقع، بما في ذلك القضايا الرئيسية، وتم التوصل إلى اتفاق على عقد الاجتماع القادم في موسكو هذا العام. أما بالنسبة للتواريخ الدقيقة، فإن هذا الموضوع قيد المناقشة".

وأكد السفير الروسي، أن التعاون العسكري والتعاون العسكري التقني هما الركيزة الأساسية لشراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وفيتنام، حيث تولي قيادة البلدين اهتماما وثيقا لمجالات التفاعل هذه. تعمل موسكو وهانوي في هذا المجال وفقًا للقانون الدولي ولصالح السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار فنوكوف إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، من المقرر عقد العديد من الاجتماعات الهامة والأنشطة العسكرية في عام 2020، قائلاً: "من المقرر عقد عدد من الاجتماعات والأنشطة المهمة في المجالين العسكري والتدريب القتالي هذا العام".