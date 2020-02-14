الكرملين يصف التقارير بشأن لقاء روسي أوكراني في سلطنة عمان بـ"الكاذبة"

وصف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، التقارير التي تزعم سفر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى عمان للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالكاذبة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول سفر سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى عمان للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: "هذا كذب".

يذكر أن وسائل إعلام أوكرانية وغربية قد أعلنت عن لقاء بين سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في سلطنة عمان.

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام، وكذلك انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/مارس 2014.