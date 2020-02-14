صانع أسلحة مقاتلة "سوخوي 57" يواجه مهمة غير مسبوقة

أعلن بوريس أوبنوسوف، المدير العام للشركة الروسية المصنعة لـ"الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، أن شركته تقوم بصنع الأسلحة الصاروخية لأحدث طائرة مقاتلة روسية "سو-57".

وكشف مدير عام شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية للصحفيين أن مقاتلة "سوخوي 57" (سو-57) تتسلح بنوعين من الصواريخ، النوع "الداخلي" (أي الصواريخ التي توضع داخل جسم الطائرة) والنوع "الخارجي" (أي الصواريخ التي توضع على جناح الطائرة). وقال إنهم لم يواجهوا صعوبات تذكر في صنع الصواريخ التي تحويها نقاط التعليق على أجنحة الطائرات.

أما بالنسبة للصواريخ التي تحويها الحاويات الداخلية فلها مميزات تتطلب عناية خاصة. ومن مميزات النوع الداخلي حجم صغير وأجنحة وسطوح توجيه قابلة للطي. وكان يجب أيضا معالجة مشكلة إطلاق الصاروخ من داخل الطائرة، إذ أن ذلك يفرض مزيدا من الأعباء على الطائرة.

ونوه مدير عام شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية إلى أنهم واجهوا مهمة جديدة تماما لأن الصواريخ التي تمت صناعتها للطائرات من قبل هي الصواريخ الاستراتيجية الكبيرة لا تشبه ما تحتاجه مقاتلة "سوخوي 57".

ولم تبدأ روسيا بتزويد قواتها الجوية بمقاتلات "سو-57" بعد لأن هذه الطائرة تظل قيد الاختبار.