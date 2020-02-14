انطلاق عملية تجميع الطائرة الأولى من "إليوشين 300-114" في روسيا

أعلنت المؤسسة المتحدة لصناعة الطائرات أن عملية تجميع جسم الطائرة الأولى من سلسلة الطائرات المدنية من طراز "إيل 114-300" قد بدأت في روسيا الاتحادية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت المؤسسة في بيان لها: إن شركة "ميغ" لصناعة الطائرات بدأت في مصنع "سوكول" بتصنيع المقصورات الخاصة بجسم الطائرة الأولى من سلسلة طائرات من طراز إليوشين 300-114 تم تصنيعها باستخدام تكنولوجيا الإنتاج المتسلسل. ويجري تصنيع هذه الطائرة في إطار التعاون الصناعي بين الشركات التي تضمها المؤسسة المتحدة لصناعة الطائرات.

وقال المدير العام لشركة "ميغ" إيليا تاراسينكو: "في عام 2019، استثمرنا أكثر من 400 مليون روبل (ما يعادل 6 ملايين و292 ألف دولار أمريكي) من أجل إعداد الطاقات الإنتاجية لتنفيذ برنامج "إيل-114" إن توسيع كفاءات الإنتاج كجزء من تنويع المجمع الصناعي العسكري هو إحدى المهام المحورية التي تقوم شركاتنا بتنفيذها اليوم"

وأضاف تاراسينكو: "نحن نعمل اليوم مع مكتب التصميم ومواقع الإنتاج التابعة لشركة إليوشين لصناعة الطائرات في فضاء واحد للمعلومات، وهذا التعاون هو مثال حي على تعاوننا الناجح في هذا المشروع".

يذكر أنه سيتم استخدام طائرة الركاب من طراز "إيل 14-300 "على خطوط الطيران المحلية وهي نسخة مطورة من طائرة إليوشين 114 ذات المحركات التوربينية وستجري صناعة هذه الطائرات في شركات الطيران الوطنية.

هذا ويتكون طاقم الطائرة من قائد الطائرة وطيار مساعد، ولكي يتمكن الطاقم من تنفيذ مهامه بنجاح يتم تركيب نظام رقمي للطيران والملاحة يضمن القيام بالإقلاع والهبوط في ظروف الأحوال الجوية رقمII وفقا للتصنيف الخاص بمنظمة الطيران الدولية.