الكرملين: واثقون من أن تركيا تتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفي سفارتنا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين واثق من أن تركيا ستتخذ جميع الإجراءات من أجل سلامة موظفي السفارة وكل شخص روسي.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "بالنسبة للوضع المحيط بسفيرنا، رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية في تركيا، ليس لدينا شك في أن الجانب التركي سيتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن السفير الروسي وجميع الموظفين، وكذلك موظفي الشركات الروسية والوكالات الأجنبية الروسية الموجودة في تركيا، وفقا لاتفاقية فيينا، وكذلك في روح علاقاتنا الثنائية".

كما أشار إلى أن روسيا وتركيا على اتصال وثيق على مستويات مختلفة بشأن الوضع في إدلب.

يذكر أن السفير الروسي لدى تركيا، أليكسي يرخوف، كشف عن تهديدات مباشرة تلقاها بعد أن تفاقم الوضع في إدلب السورية الذي تسبب في هستيريا معادية لروسيا في الشبكات الاجتماعية التركية.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، في مايو/ أيار 2017، توصلهما إلى اتفاق بشأن "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، وتوجد 12 نقطة مراقبة تركية في هذه المنطقة بناءً على اتفاق أستانة.