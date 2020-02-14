صواريخ روسية كثيرة تتمتع بالذكاء الاصطناعي... ما الدليل عليه؟

أعلن بوريس أوبنوسوف، المدير العام للشركة الروسية المصنعة لـ"الأسلحة الصاروخية التكتيكية"، عن تزويد الكثير من الصواريخ الروسية بالذكاء الاصطناعي.

قال مدير عام شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية للصحفيين: "عندما يطير الصاروخ خلال ساعات محددا اتجاهه وكاشفا هدفه فهذا يدل على الذكاء الاصطناعي".

وأضاف أن الصواريخ الاستراتيجية كانت قد حصلت على الذكاء الاصطناعي، والآن حان الوقت لتزويد الصواريخ التكتيكية أيضا به.

ومن منتجات شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية أسلحة القوات البحرية وقوات خفر السواحل. وأخبر مديرها العام الصحفيين أنهم أتموا مؤخرا اختبار طوربيد (صاروخ بحري) جديد وقنبلة جوية موجهة جديدة.

وسلّمت الشركة القوات المسلحة الروسية صواريخ "أونيكس" المضادة للسفن الحربية، ومنظومات "باستيون" لخفر السواحل التي تستخدم صواريخ "أونيكس"، في عام 2019.

وباشرت شركة الأسلحة الصاروخية التكتيكية العمل في صنع الذخائر لطائرات مسيرة قتالية تصنعها شركتان روسيتان أخريان هما "كرونشتادت" و"سوخوي".

ومن منتجات شركة "سوخوي" الطائرة المسيرة الثقيلة المعروفة باسم "أوخوتنيك".

واشتهرت شركة "كرونشتادت" بالطائرة المسيرة المعروفة باسم "أوريون" التي تستطيع التحليق خلال 24ساعة متواصلة على الأقل.