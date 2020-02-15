القلب المدرع...عسكري يطلب يد فتاة بمساعدة الدبابات...فيديو

ويظهر في الفيديو الذي نشرته قناة "زفيزدا" الروسية كيف تصطف الدبابات لتشكل قلبا.

بعد ذلك، قاد الضابط حبيبه إلى مركز "القلب المدرع"، وجلس على ركبته وطلب منها أن تصبح زوجة. ووافقت الفتاة.

وعرض على العسكري وحبيبته الاحتفال بالزفاف خلال "بياتلون الدبابات".