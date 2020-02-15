لندن تماطل في تلبية دعوة بوتين.. ما السبب؟

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في يناير/كانون الثاني الماضي إلى عقد اجتماع للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.

وعلمت صحيفة "كوميرسانت" أن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تعلنا موقفهما من اقتراح الرئيس الروسي حتى الآن.

وفي ما يخص بريطانيا ذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إن لندن يمكن أن توافق على تلبية دعوة بوتين إذا أقدمت الولايات المتحدة على هذه الخطوة.

وقد عبرت بكين عن تأييدها لاقتراح الرئيس الروسي. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا موافقته على ما اقترحه بوتين. ويرى الرئيس الفرنسي مثله في ذلك مثل الرئيس بوتين ان الدول الخمس التي أسست منظمة الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية خاصة لحفظ السلام والأمن الدوليين.