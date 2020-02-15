ماكرون: أوروبا تحتاج للحوار مع روسيا والعقوبات سيئة على الطرفين

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت 15 فبراير/شباط، بأن أوروبا تحتاج للحوار مع روسيا، على أن يكون هدف الحوار حل النزاعات العالقة ومناقشة قضايا الأمن السيبراني.

وأكد الرئيس الفرنسي في مؤتمر "ميونيخ الأمني" على ضرورة الحوار بين أوروبا وروسيا لحل القضايا العالقة، قائلا: "الحوار الاستراتيجي مع روسيا يهدف لحل النزاعات العالقة ومشاكل الأمن السيبراني والفضاء وغيرها".

وأضاف بأن العقوبات المفروضة لم تعود بشيء إيجابي على الطرفين (أوروبا وروسيا).

قائلا: "لقد تراكمت الكثير من النزاعات العالقة بالإضافة لوجود حالة من عدم الثقة والصراعات في المجال السيبراني، والعقوبات لم تغير شيئا في روسيا، وأنا لا أطالب برفعها ولكن أخبركم بذلك".

مضيفا: "هذه العقوبات كلفت روسيا والاتحاد الأوروبي الكثير".