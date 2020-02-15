الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات على علم باستبعاد بطل مسابقة الألعاب الأوليمبية أوستيوغوف

صرح مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، يوري غانوس، اليوم السبت، بأن الوكالة على علم باستبعاد البطل الأولمبي مرتين في الرماية (البياثلون) الروسي يفغيني أوستيوغوف.

موسكو - سبوتنيك. وقال غانوس، لوكالة "سبوتنيك"، في مكالمة هاتفية: "لدينا مثل هذه المعلومات بشأن (عدم أهلية) أوستيوغوف. لقد تم إخبارنا بذلك. كنا ننتظر بياناً رسميا من الاتحاد (من اتحاد الرماية الروسي)".

وأعلن الاتحاد الدولي للرماية، الخميس الماضي، أن أوستيوغوف، متهم من قبل الهيئة المستقلة لمكافحة الظواهر السلبية في البياتلون "بي آي يو" بانتهاكه المزعوم لمكافحة المنشطات. تستند التهم إلى التغيرات في جواز سفر أوستيوغوف البيولوجي، من كانون الثاني/يناير 2010 إلى شباط/فبراير 2014.

وأنهى أوستيوغوف والذي يبلغ من العمر 34 عاما، بالفعل مسيرته الرياضية، في حزيران/يونيو.

وحصل أوستيوغوف، خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 2010، في فانكوفر، على الذهبية في البداية الجماعية، وعلى البرونزية في سباق التتابع. كما فاز بالذهبية في التتابع في أولمبياد في سوتشي 2014.