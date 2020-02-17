موسكو تعلن شروط تطبيع العلاقات مع أوروبا

ترى وزارة الخارجية الروسية أنه من الضروري أن يقدم الاتحاد الأوروبي على خطوات محددة لكي يعود الحوار الأوروبي الروسي إلى مجراه الطبيعي.

والآن هناك جفوة بين روسيا والاتحاد الأوروبي. ومن أجل ترطيب وتحسين العلاقات الروسية الأوروبية يجب أن يلبي الاتحاد الأوروبي ثلاثة شروط، حسب نائب وزير خارجية روسيا، ألكسندر غروشكو.

أولا، يجب أن تكون سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا واضحة ومفهومة. وأشار غروشكو في تصريحات صحفية إلى أن السياسة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي حاليًا ليست واضحة.

ثانيا، يجب أن يتوقف حلف شمال الأطلسي عن التركيز على "ردع" روسيا ومحاولة جرّها إلى النظام الأمني القائم في فترة الحرب الباردة.

ثالثا، يجب ان يبدي الاتحاد الأوروبي مزيدا من الاستقلالية ولا ينصاع لضغوط أمريكا إذا استمر الأمريكيون في معارضة تطبيع مع روسيا.