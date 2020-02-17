روسيا تأمل بعدم نشر واشنطن لأسلحة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أعلن السفير الروسي في سيئول، أندريه كوليك، اليوم الاثنين، عن أمل موسكو بألاّ تنشر واشنطن أنواعا جديدة من الأسلحة على أراضي الدول الحليفة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

موسكو - سبوتنيك. وقال كوليك لوكالة "سبوتنيك": "سيئول ذكرت رسميا أنها لا تتفاوض مع واشنطن حول هذه القضية. وفي الوقت نفسه، لا يمكننا أن نتجاهل تصريحات قيادتي وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكيتين، الداعمة لنشر أسلحة جديدة في بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي حلفاء الولايات المتحدة. ونأمل بألا يتحقق هذا السيناريو، لأنه سيؤدي إلى انهيار النظام الأمني في المنطقة وسيثير سباق التسلح".

وبعد الانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، أعلن المسؤولون الأمريكيون عن اعتزامهم نشر صواريخ جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت الصين، في وقت سابق، بأنها لن تغض الطرف عن الممارسات الأمريكية الأحادية الجانب، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي من شأنها إلحاق ضرر بأمن المنطقة ككل، مؤكدة أنها تعارض بشدة نشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى في المنطقة.

إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن الولايات المتحدة يمكن أن تنشر أسلحة هجومية محظورة بموجب معاهدة الحد من انتشار الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لإثارة التوتر في المنطقة، مؤكداً أن روسيا تعارض مثل هذا السيناريو.