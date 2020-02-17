مترجمو بوتين: عبارات الرئيس تضعنا في مأزق

كشف مترجمو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مقابلة مع برنامج "موسكو، الكرملين، بوتين" على قناة "روسيا 1" أن بعض العبارات التي يستخدمها الرئيس يمكن اعتبارها معقدة وهي غير قابلة للترجمة.

وهكذا وصف، مستشار إدارة الدعم اللغوي بوزارة الخارجية الروسية، أليكسي ساديكوف، العبارات التي واجه صعوبات في ترجمتها.

وقال ساديكوف: "على سبيل المثال، قال بوتين "نحن لن نتصرف بمجون" (الكلمة في اللغة الروسية تعني على غير ما يرام أو فتح القدمين بشكل غير ملائم، وهنا يعني أن بوتين استخدم عبارة يصعب فهمها)، وكنت وقتها مترجما مبتدئا وشاهدت تقرير الرئيس على التلفاز، كان ذلك منذ عشر سنوات، وقلت في نفسي، الحمد لله، لم أكن مضطرًا لترجمة العبارة فقد بدت لي شديدة التعقيد وحتى الآن يبدو الأمر صعبا".

ولاحظ المترجم أن الرئيس ينطق أحيانًا بعبارات غير متوقعة يمكن أن تضع المتخصصين في مأزق. فعلى سبيل المثال، أثناء حديثه في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي في عام 2017، قال بوتين للجمهور مازحا "استرح" (وتقال هذه الكلمة باللغة الروسية عادة من قبل القائد العسكري كأمر لعناصره بإنهاء حالة الاستعداد)".

وتابع ساديكوف: "وكانت هذه لحظة غير متوقعة تمامًا، لكنني تمكنت من إيجاد الترجمة الصحيحة خلال نصف ثانية ثم راجعت القاموس أيضا، وهذه بديهية بحتة لأنني لم أتذكر معنى المصطلح في تلك اللحظة".

من جهتها قالت سكرتيرة الوزراة، ناتاليا كراسافينا، إن المترجمين ناقشوا عبارة بوتين "العربات لا تأتي فارغة من الفحم من دونباس" (وهذه ترجمة حرفية) وبالنهاية تم ترجمتها "دونباس لا يتكلم هراء أبدا".