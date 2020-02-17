الخارجية الروسية تحذر الروس من الملاحقة من قبل الاستخبارات الأمريكية في دول ثالثة

حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، المواطنين الروس من خطر الملاحقة من قبل الاستخبارات الأمريكية عند دخول الولايات المتحدة أو دول ثالثة التي تسلم الولايات المتحدة المطلوبين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية: "نود مرة أخرى أن نلفت نظر المسافرين للخارج إلى خطر الملاحقة من قبل هيئات إنفاذ القانون أو الاستخبارات الأمريكية. هذا الخطر موجود في الولايات المتحدة نفسها وفي دول ثالثة بطلب سلطاتها".

وفي هذا السياق يشار إلى حوادث سلمت فيها دول مواطنين روس للولايات المتحدة، أبرزها اعتقال ألكسندر فينيك في اليونان في تموز/ يوليو 2017 بطلب من الولايات المتحدة على ذمة اتهامات متعددة، شملت تبييض 4 مليارات من الدولارات عبر منصة لتداول العملة الافتراضية وتسليمه لفرنسا ثم الولايات المتحدة.

وكانت اليونان قد أعلنت في أوائل يوليو/ تموز الماضي، طرد اثنين من الدبلوماسيين الروس وحظر دخول اثنين من مواطنيها إلى البلاد، وفي 6 أغسطس/ آب أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن اتخاذ خطوات الرد بالمثل، ولكن أثينا اعتبرت رد موسكو بأنه "تعسفي وانتقام".