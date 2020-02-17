روسيا وإثيوبيا بصدد التوقيع على اتفاقية حول إنشاء مركز للبحوث الحيوية

صرح السفير الروسي لدى إثيوبيا، يفغيني تيريخين، اليوم الاثنين، بأن روسيا وإثيوبيا قد توقعان في العام الحالي اتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء مركز للبحوث البيولوجية.

أديس أبابا - سبوتنيك. وقال تيريخين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نأمل أن نتمكن من التوقيع على اتفاقية حكومية دولية بهذا الشأن قبل نهاية هذا العام. لقد تم بالفعل إنجاز الكثير من العمل في هذا الصدد، يمكننا القول إننا وصلنا إلى خط النهاية في التنسيق على مسودة هذه الوثيقة".

وفقًا للسفير الروسي، تعمل موسكو وأديس أبابا حاليًا على مسألة تحويل البعثة البيولوجية الروسية - الإثيوبية المشتركة العاملة في إثيوبيا لأكثر من 30 عامًا إلى مركز دائم للبحوث البيولوجية.

هذا وتعمل البعثة البيولوجية الروسية - الإثيوبية منذ عام 1987 بموجب اتفاق مع حكومة إثيوبيا. في وقت سابق، قال رئيسها، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، يوري دغيبوادزه، متحدثًا في المنتدى العام الروسي- الأفريقي، إنه خلال 31 عامًا من عملها اكتشفت البعثة 21 نوعًا جديدًا من الثدييات. وفقا له، في العديد من مناطق أفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا، تم الحفاظ على الطبيعة في شكلها الأصلي.