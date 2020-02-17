بوتين يعين سفيرا جديدا لروسيا لدى فنزويلا

عين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، سيرغي ميليك باغداساروف سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى فنزويلا، خلفاً لفلاديمير زايمسكي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشر على بوابة المعلومات القانونية: "تعيين سيرغي ميليك باغداساروف سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية".

وشغل سيرغي ميليك باغداساروف، سابقاً، منصب نائب مدير قسم أمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الروسية.