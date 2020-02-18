كيف يمكن التحقق من مدى عافية الناتو؟

شرح وزير الخارجية الروسي كيف يمكن معرفة ما إذا كان "رأس" حلف شمال الأطلسي معافى أو مصابا بمرض.

وقال سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا، في مؤتمر صحفي عقد في ختام مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية، إن مدى استعداد حلف شمال الأطلسي (الناتو) للحوار مع روسيا هو المعيار الأساسي لعافية الحلف.

وأشار إلى أن الأطلسيين "يكذبون" عندما يعلنون استعدادهم للحوار مع روسيا. والواقع أنهم يبدون الاستعداد لطرح ادعاءات ضد روسيا ويحاولون إجبار روسيا على بحث قضايا محددة يتهمون روسيا بالمسؤولية عنها مثل قضية أوكرانيا.

ونوه لافروف إلى "أننا نريد أن يفتح الناتو رأسه أمام ما يطرحه الرئيس ماكرون (الرئيس الفرنسي) حتى يمكن فهم مدى مرضه أو عافيته".

وكان الرئيس الفرنسي قد دعا في كلمة له أمام مؤتمر ميونيخ، يوم 15 فبرير/شباط، إلى ضرورة أن يقيم الأوروبيون علاقات الثقة مع روسيا باعتبارها شريكا.