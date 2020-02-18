إسرائيل تمنع دخول آلاف المواطنين الروس إلى أراضيها عام 2019

أعلن سفير روسيا لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الإسرائيلية رفضت العام الماضي دخول حوالي 6 آلاف روسي وصلوا إلى إسرائيل رغم وجود اتفاقية على الدخول دون تأشيرات بين الدولتين، مشيرا إلى أن 600 منهم على الأقل بدون أسباب حقيقية.

تل أبيب- سبوتنيك. وقال فيكتوروف لوكالة "سبوتنيك": "الشيء الرئيسي هو أن من بين مواطني روسيا، الذين مُنعوا من الدخول، هناك العديد من الأشخاص الذين وصلوا ولديهم نوايا حسنة واضحة وأهداف جيدة، فضلا عن أنهم استوفوا جميع الشروط اللازمة. أي كان بحوزتهم جميع المستندات اللازمة: تذاكر السفر ذهابا وإيابا، فنادق محجوزة، وموارد مالية كبيرة لقضاء بعض الوقت هنا لأغراض سياحية، لكن وبكل الأحوال تم منع دخولهم دون أسباب".

ومن جانبها، تؤكد مصلحة الهجرة الإسرائيلية، وجود 14 ألف روسي في البلاد دون أي سند أو أساس قانوني. ويقول السفير الروسي، إن الحديث يدور في هذه الحالة، عن الذين يتوجهون إلى إسرائيل للعمل وكسب المال. ونوه بأن وزارتي الخارجية في البلدين، تبذلان جهودا لحل المشكلة.

في يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن السبب الرئيسي لرفض الجانب الإسرائيلي السماح للمواطنين الروس بالدخول، هو الخشية من محاولتهم العمل في إسرائيل لاحقا.