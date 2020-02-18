الكرملين: نوفاك مازال يجري محادثات مع الشركاء داخل "أوبك+"

صرح السكرتير الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، يواصل عمله مع شركاء موسكو في إطار "أوبك+" بشأن مستقبل الاتفاق.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف، رداً على سؤال الصحفيين، ما إذا كان يجب انتظار صدور قرار الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) بهذا الشأن، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى يجب انتظاره: " يواصل (وزير الطاقة، ألكسندر) نوفاك العمل، ولا يوجد شيء آخر لقوله حتى الآن".

وأردف بأن نوفاك يواصل العمل مع زملائه في مناقشة الوضع الراهن".

وسبق لبيسكوف، أن أعلن في 13 شباط/ فبراير الجاري، أن روسيا ستتخذ قرارًا في الوقت المناسب. في وقت أكد فيه ممثلو شركات النفط الروسية، بعد لقائهم مع نوفاك، بشكل أساسي، دعمهم لتمديد اتفاقية "أوبك +" فقط، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020، شريطة استمرارها في ظل الظروف الراهنة.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط "أوبك+" قد ناقشت الوضع الراهن في اجتماعها الطارئ بداية شباط/فبراير الجاري، ووفقا لوسائل الإعلام، أوصت اللجنة الفنية لدول "أوبك+" بتمديد اتفاقية "أوبك+" حتى نهاية عام 2020، وبتخفيض إضافي في إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو، من أجل استقرار سوق النفط.

وتم دعم هذه التوصية بالفعل من قبل عدد من الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" ودول من خارجها، ومع ذلك، لم تقدم روسيا موقفها بعد، مشيرة إلى عدم اليقين المستمر في الوضع.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للبيانات غير الرسمية، تدعو المملكة العربية السعودية بنشاط إلى تخفيض أعمق، مقترحة بخفض إضافي آخر - أيضاً، بمقدار 600 ألف برميل يوميًا.