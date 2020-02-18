الكرملين يعلق على قانون حصانة الرؤساء السابقين

صرح المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف بأن الكرملين لم يتخذ موقفًا بعد من اقتراح إدخال قانون بشأن حصانة الرؤساء السابقين في الدستور الروسي.

واقترحت مجموعة العمل المعنية بالتعديلات الدستورية، اليوم الثلاثاء، تثبيت قانون حصانة الرؤساء السابقين للبلاد.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول موقف الكرملين من هذه الفكرة "حتى الآن، ليس هناك أي موقف فيما يتعلق بهذا الاقتراح".

وأوضح أن مجموعة العمل تقوم الآن بتجميع المقترحات واختيار منها التي يمكن تقديمها كتعديلات، ومنها ما يمكن إضافته كقوانين جديدة.

وأكد ممثل الكرملين: "لذلك، من غير المرجح الإعلان عن أي موقف، قبل أن يتم تحديد قائمة المقترحات".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان فلاديمير بوتين يحتاج إلى حصانة ثابتة دستوريًا إذا لم يعد رئيسًا، أشار بيسكوف إلى: "هذه مسألة خاضعة للنقاش في إطار مجموعة العمل".

وردا على سؤال حول ما يفكر فيه بوتين نفسه بشأن فرض الحصانة على الرؤساء السابقين، أجاب المتحدث: "حتى الآن لم يعلن رئيس الدولة أي موقف بشأن هذه المسألة".