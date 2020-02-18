تسجيل
11:46 GMT18 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    المقاتلة الاعتراضية ميغ-31بي إم

    سلاح صاروخي جديد يقتضي إيجاد الحماية منه... روسيا تبادر إلى ذلك

    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104433/62/1044336217.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202002181044583313-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B0%D9%84%D9%83/

    لا تصنع روسيا الصواريخ الفائقة السرعة فحسب، بل تبتكر أسلحة مضادة لها.

    وروسيا هي الدولة الوحيدة، اليوم، التي تملك صواريخ سريعة جدا تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، من أجل الدفاع عن النفس، وتضطر في الوقت نفسه إلى البحث عما يحمي من السلاح الصاروخي الجديد، ولا سيما أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت خطتها لاختبار 4 مقذوفات فائقة السرعة جديدة في عام 2020. وقبل ذلك أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتلاك بلاده لصواريخ سريعة جدا أسرع 5 مرات إلى 7 مرات من الصواريخ العادية.

    اعتراض الصواريخ الهجومية على بعد كبير

    ويقتضي كل ذلك إيجاد أسلحة مضادة للأسلحة الفائقة السرعة.

    وكشفت مصادر في مجمع الصناعات العسكرية لوسائل الإعلام أن المهندسين الروس بصدد إبداع صاروخ قادر على اعتراض الصواريخ والطائرات السريعة جدا بينما أعطت وزارة الدفاع الروسية الضوء الأخضر لصنع صاروخ اعتراضي جديد، بعيد المدى قادر على إصابة صواريخ هجومية تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت.

    ولكي يتمكن صاروخ كهذا من اعتراض وتدمير الأهداف الجوية التي تطير بسرعة فائقة، على بعد كبير، سيتم وضعه في الطائرة التي تنقله إلى مكان قريب من مرابض الصواريخ الفائقة السرعة المعادية، وتطلقه من دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران حفاظا على سلامتها.

    وتقرر تجهيز مقاتلات "ميغ-31" ومقاتلات المستقبل "ميغ-41" بهذا النوع من الصواريخ التي قد يحمل كل منها عدة رؤوس مدمرة.

    سباق الأسلحة الفائقة السرعة

    ورغبة منها في تعزيز قدراتها الدفاعية أصبحت روسيا أول من أدخل السلاح الجديد، الفائق السرعة الخدمة الفعلية. ومن الأسلحة الفائقة السرعة ما يعرف باسم "كينجال" وهو صاروخ خصص لمكافحة العدو في البر والبحر، وما يعرف باسم "أفانغارد" وهو رأس مدمر للصواريخ.

    وبنفس الوقت اتجهت روسيا لابتكار ما يمكن استخدامه ضد الأسلحة الفائقة السرعة علما بأن هذه الأسلحة قد تصبح في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية في وقت قريب.

    وكان قائد القوات البحرية الأمريكية بالوكالة، توماس مودلي، قد أكد في نهاية يناير/كانون الثاني 2020  أن روسيا تتقدم على بلاده في مجال الأسلحة الصاروخية الفائقة السرعة كما كانت تتقدم في عام 1957 عندما أصبحت (روسيا) أول من أطلق القمر الصناعي. ثم أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، زيادة الاعتمادات لاختراع الذخائر الفائقة السرعة.

    وفي موازاة ذلك بدأت الولايات المتحدة تبحث عما يمكن استخدامه للحماية من الصواريخ الفائقة السرعة. وقد خصص البنتاغون ملايين الدولارات لإبداع أسلحة مضادة للصواريخ الفائقة السرعة ، وهو مبلغ صغير نسبيا، ولكن الولايات المتحدة لا تزال في بداية الطريق كما أشار إلى ذلك البروفيسور فاديم كوزيولين، أستاذ أكاديمية العلوم العسكرية الروسية.

    انظر أيضا:

    الهند تعتزم إنشاء صاروخ أسرع من الصوت
    صواريخ روسية كثيرة تتمتع بالذكاء الاصطناعي... ما الدليل عليه؟
    روسيا تعرض صواريخها فائقة السرعة خلف الأبواب المغلقة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, صواريخ, صناعة أسلحة, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشاركو مهرجان كرنفال فينيسيا 2020 على ساحة سان ماركو في مدينة البندقية، إيطاليا 16 فبراير 2020
    اللهو والحب والجنون... افتتاح كرنفال البندقية
    الفقاعات التركية
    الفقاعات الآتية من الشمال لن تعيق عملية تحرير سوريا
    إنفوجرافيك أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    أين ذهب 5 ملايين شخص خرجوا من ووهان وتسببوا في نشر فيروس كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك