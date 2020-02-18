مصنع كالينينغراد الروسي يستأنف بناء سفينة أبحاث المحيطات بطلب حكومي

استأنف مصنع حوض بناء السفن في بحر البلطيق "يانتار" التابع لـ ( شركة بناء السفن الروسية المتحدة ) في منطقة كالينينغراد، المرحلة النشطة من بناء سفينة أبحاث المحيطات من مشروع رقم02670 "يفغيني غوريغليدجان" لصالح وزارة الدفاع الروسية.

كالينينغراد - سبوتنيك. ونقل المكتب الصحافي التابع للمؤسسة عن مدير المشروع أندريه كلوكين، قوله: "في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، تم رسمياً تعليق أعمال الترميم والتجديد للسفينة ، وجرى عقد مفاوضات خلال عام 2019، حيث حلت المشكلات مع العميل بشأن مواصلة تنفيذ العقد الحكومي. وكانت نتيجة هذه المفاوضات المطولة أن تم توقيع اتفاقية إضافية لتمديد مدة العقد في 31 كانون الثاني/يناير من هذا العام.

ويجري تحويل سفينة أبحاث المحيطات "يفغيني غوريغليدجان" من سفينة جر إنقاذ "إم بي- 305"، والتي تم بناؤها في حوض بناء السفن شيتسينسكي في بولندا في عام 1983. تم تطوير المشروع 02670 بواسطة "المكتب المركزي للتصميم البحري "ألماز"، وقد صُممت السفينة للعمل الفني تحت الماء، والرصد البيئي للبيئة البحرية، ومسح المحيطات (المسوحات الأوقيانوغرافية)، وتقديم المساعدة في البحر، وستستقبل السفينة على منتها غواصات وأجهزة إنقاذ صغيرة، ويبلغ طول السفينة 81 متراً، العرض - 16 متراً، وزن الحمولة أربعة آلاف طن.

وبدأ بناء سفينة أبحاث المحيطات "يفغيني غوريغليدجان" في مصنع "ينتار" في آذار/مارس 2016. وسميت السفينة باسم مهندس التصميم السوفيتي والروسي، كبير مصممي الغواصات النووية يفغيني أليكسييفيتش غوريغليدجان.

وجرى توقيع العقد مع وزارة الدفاع الروسية بواسطة "يانتار" في منتصف شباط/فبراير 2016.