شويغو يعلن ضرورة استئناف الاتصالات المنتظمة مع الجيش الإيطالي

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الدفاع الروسية تولي أهمية خاصة لاستئناف الاتصالات المنتظمة مع قيادة وزارة الدفاع الإيطالية.

روما– سبوتنيك. وقال شويغو، خلال لقاء مع نظيره الإيطالي، لورينزو غويريني: "نعتبر حوارنا أداةً هامة لتعزيز العلاقات الإيجابية بين وزارتي الدفاع الروسية والإيطالية، ونولي أكبر اهتمام لاستئناف الاتصالات المنتظمة للقيادة العليا ووفود من مختلفة المستويات، زيارات السفن الحربية وإدارات الطيران، وإجراء محادثات لمناقشة مسائل سياسة الدفاع".

ويبحث وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة "2+2" في روما اليوم الثلاثاء، قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي والملفين الليبي والسوري.

وجرى آخر اجتماع من هذه السلسلة في أغسطس/ آب عام 2013 في روما.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أكي" سيتم تنظيم الاجتماع في محادثتين، الأولى بين وزيري الخارجية لويجي دي مايو وسيرغي لافروف، والثانية بين وزيري الدفاع لورينزو غويريني وسيرغي شويغو، تليهما جلسة عامة.

وأعلنت الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أنه"سيكون في لب الاجتماع عدة أزمات إقليمية وبعض التحديات العالمية، مع مناقشات معمقة حول الوضع في ليبيا، وأوكرانيا والشرق الأوسط، وكذلك حول الاستقرار الاستراتيجي، والسيطرة على التسلح والأمن الأوروبي".