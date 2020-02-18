العلماء الروس يتطلعون إلى زيادة دقة نظام "غلوناس" للملاحة

صرح مدير معهد أبحاث القياسات الفيزيائية -التقنية واللاسلكية-التقنية الروسي، سيرغي دونتشينكو، اليوم الثلاثاء، بأن علماء المعهد سيقومون برفع دقة نظام الملاحة الروسي "غلوناس" وصولاً إلى متر واحد.

موسكو - سبوتنيك. وقال دونتشينكو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "ينص البرنامج الجديد على إجراء دراسات ذات صلة على التكامل مع الملاحة القائمة على شذوذات في مجال الجاذبية، شذوذات مغناطيسية".

وأضاف: "المهام الرئيسية التي تم وضعها هي رفع الدقة وصولاً إلى دقة متر واحد في نظام (عمل) مطلق، أي دون استخدام إضافات وظيفية، وكذلك إنشاء ما يسمى بـ"ملاحة غير متقطعة" (الخدمة المستمرة للملاحة)، عندما تشارك جميع أنواع الملاحة في عمل الجهاز (للملاحة) وتعمل حتى مع تغير الظروف، دون أن يشعر المستهلك بذلك".

وأوضح مدير المعهد، متابعاً: "أي تظهر هناك إمكانيات لتحديد الموقع خارج نطاق رؤية القمر الصناعي - في الأنفاق وفي المناطق الحضرية. لذلك يجب دمج الملاحة عبر الأقمار الصناعية مع غيرها من طرق الملاحة".

وذكر سابقا أن برنامج "غلوناس" الفدرالي الهادف، سيكون جزءاً من برنامج الفضاء الموحد لروسيا للفترة 2021-2030، الذي سيتم للموافقة عليه من قبل الحكومة هذا العام، بينما يسري حاليا برنامج "غلوناس" الفدرالي الهادف للفترة 2011-2020.

ويذكر أن نظام "غلوناس" هو نظام ملاحة عالمي مجهز بالأقمار الاصطناعية، تديره وكالة الفضاء الحكومية الروسية "روسكوسموس"، وهو نظام نظير لنظام "جي بي إس" الأميركي للملاحة. وكان قد تم إطلاق أول قمر اصطناعي للمنظومة في عام 1982، وتبلغ الآن دقة "غلوناس" 2.7 متر، بينما نظام "جي بي إس" الأميركي - 1.7 متر.