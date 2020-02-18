مجلس الفيدرالية الروسي: الوضع في إدلب لا يعني استنفاد اتفاقيات سوتشي

أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في إدلب السورية لا يعني استنفاد اتفاقيات سوتشي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت ماتفيينكو للصحفيين: "أعتقد أن اتفاقات سوتشي وصيغة سوتشي لم تستنفد، وأنا متأكدة أنه لا يوجد بديل عنها. في الواقع، فإن الجوهر الرئيسي لاتفاقات سوتشي هو تحقيق وقف لإطلاق النار وفصل المدنيين عن الإرهابيين، الذين يجب محاربتهم حتى النهاية، وإنشاء مناطق لخفض التصعيد".

تأتي تصريحات ماتفيينكو هذه في الوقت الذي تستضيف فيه موسكو لليوم الثاني على التوالي، دورة المباحثات الروسية التركية حول إدلب، التي من المتوقع أن تستكمل اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنته الخارجية التركية.

وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، قال قبل قليل إن الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، قد يلتقيان، إذا لم تسفر المباحثات الروسية- التركية في موسكو حول إدلب السورية عن أية نتيجة.

وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عبر الهاتف، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسوية الأزمة السورية، في سياق تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وتقوم ماتفيينكو بزيارة رسمية إلى زامبيا في الفترة ما بين 17 - 19 شباط/ فبراير الجاري على رأس وفد مجلس الفيدرالية الروسي، وتشمل الزيارة اجتماعات مع قادة هذا البلد الأفريقي، من بينهم الرئيس إدغار لونغو، الذي اجتمع بماتفيينكو في وقت سابق من اليوم.