الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملين إرهابيين ضد مؤسسات تعليمية في القرم

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي بجمهورية القرم عملين إرهابيين في مؤسستين تعليميتين".

وأشار البيان إلى اعتقال منفذي العمليتين، وهما من قاطني مدينة كيرتش، ومن مواليد عامي 2003 و2004.

وتابع البيان: "تم العثور في محل سكن المعتقلين على عبوات ناسفة يدوية الصنع، تم شراء مكوناتها عبر الإنترنت، وقد قاما بإجراء اختبارات فعاليتها على الحيوانات الأليفة".

ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا لا هوادة فيها ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" [المحظور في روسيا] والتنظيمات الإرهابية الأخرى، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وزعزعة الأوضاع في البلاد، وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد، بما في ذلك التنظيمات العاملة على أراضي سوريا والعراق.