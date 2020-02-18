منعا للحوادث خلال العمل المشترك في الجو والبحر... موسكو وروما تتجهان لتعديل اتفاقات سابقة

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيطاليا بصدد إدخال تعديلات إضافية إلى الاتفاق المتعلق بمنع الحوادث أثناء العمل المشترك في الجو والبحر، وتحديد مسافة تقارب محتملة.

وقال شويغو عقب محادثات وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة "2+2" في روما: " هذه الاتفاق يُنفذ بشكل كامل، ونأمل أن نضيف في المستقبل القريب إضافات إلى هذه الاتفاقات، فيما يتعلق بمسافة التقارب المحتمل للطائرات والسفن في المناطق حيث لدينا أعمال مشتركة ودوريات مشتركة ومهام نوبات مشتركة".

وأضاف شويغو أنه يتم أيضًا إعداد اتفاق للعمل المشترك بشأن الغواصات في حالات الطوارئ.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا، يوم أمس الاثنين، على بدء مهمة بحرية وجوية جديدة في شرق البحر المتوسط لمنع وصول مزيد من الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين في ليبيا وذلك بعد تخلي النمسا عن اعتراضها.

هذا وبعد انقطاع دام سبع سنوات تقريبا منذ آب/ أغسطس 2013 بحث وزراء خارجية ودفاع روسيا وإيطاليا في صيغة "2+2" في روما اليوم الثلاثاء، قضايا تتعلق بالاستقرار الاستراتيجي مثل الحد من التسلح والعلاقات الروسية مع حلف شمال الأطلسي والملفين الليبي والسوري .