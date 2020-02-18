موسكو تعلق رسميا على العقوبات الأمريكية ضد شركة "روسنفط تريدينغ" الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو ترفض بشكل قاطع العقوبات الأمريكية ضد شركة "روسنفط تريدنغ".

وجاء في بيان للوزارة "وهكذا، فإن عدد محاولات الولايات المتحدة للضغط على روسيا من خلال خلق عقبات أمام العلاقات الاقتصادية الخارجية ورفض إصدار تأشيرات أمريكية قد بلغ 80 منذ عام 2011".

وأضاف البيان "موقفنا من العقوبات معروف. روسيا ترفض بشكل قاطع التدابير التقييدية أحادية الجانب التي تسعى من خلالها الولايات المتحدة جاهدة من أجل الهيمنة العالمية، في محاولة لإخضاع العالم كله لإرادتها، لم ولن يتمكنوا من التأثير على التوجه الروسي في الشؤون الدولية، بما في ذلك التفاعل مع السلطات الشرعية لفنزويلا أو سوريا أو إيران أو أية دولة أخرى".

وتابع البيان "غالبًا ما يكون وراء استخدام السلطات الأمريكية لمواردها الإدارية، ليس فقط "الأهداف الاستراتيجية" وإنما خلق مزايا للشركات الأمريكية التي لا تصمد أمام المنافسة العادلة مع الشركات المصنعة الروسية في الأسواق العالمية...".

وأشارت بيانات التداول في بورصة موسكو إلى انخفاض أسهم شركة "روسنفط" بنسبة 5.2 بالمئة بعد الأنباء عن فرض عقوبات ضد "روسنفط تريدينغ" - فرع الشركة التجاري.

هذا وأدرجت واشنطن شركة "روسنفط تريدينغ" (فرع شركة "روسنفط" التجاري) ورئيس مجلس إدارتها ديدييه كاسيميرو"، ضمن العقوبات المفروضة على فنزويلا.