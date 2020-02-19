نيبينزيا: الانتخابات بدونباس ممكنة فقط في جو من الثقة العامة بالعملية الانتخابية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات في المناطق الخارجة عن سيطرة كييف في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك، المعلنتان من طرف واحد، ممكنة فقط في جو من الثقة العامة في العملية الانتخابية.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المندوب في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، "بدون مراعاة آراء سكان دونيتسك ولوهانسك، لا يمكن التوصل إلى تسوية".



وأضاف نيبينزيا: "لقد حان الوقت أخيرًا لفهم أن الانتخابات في دونباس يمكن أن تتم فقط في جو من الثقة العامة في العملية الانتخابية".

وفي سياق متصل، كشف مندوب روسيا الدائم خلال الاجتماع، بأن العديد من المسؤولين في أوكرانيا لديهم رغبة بتعطيل تنفيذ الاتفاقات المتعلقة بحل الصراع في دونباس، والتي وفقا له، تتناقض بوضوح مع الإرادة السياسية للتسوية التي أعلن عنها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 014 ، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من العام نفسه.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد تجاوز عدد ضحايا النزاع الـ 13 ألف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات المتبادلة بين طرفي النزاع ما زالت تحدث بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة المبرمة.