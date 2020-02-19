روسيا تزود قاعدة عسكرية في قرغيزيا بطائرات مسيرة

ويسمح هذا البروتوكول الذي وقعته روسيا وقرغيزيا في 28 مارس/آذار 2019، بإدخال طائرات مسيرة إلى قاعدة عسكرية تضم قوات روسية في قرغيزيا.

وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد أخبر الصحفيين أن البروتوكول يُدخل تغييرات على الاتفاقية الصادرة في عام 2012 التي أنشأت روسيا بموجبها قاعدة عسكرية في أراضي قرغيزيا.

ويسمح البروتوكول للقوات المتواجدة في القاعدة باستخدام الطائرات المسيرة.