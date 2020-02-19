عقوبات أمريكية جديدة على شركة إيطالية لتعاملها مع "روسنفط" الروسية

قال متحدث باسم شركة النفط الإيطالية "إيني" إن الشركة العملاقة للنفط والغاز، والتي تشارك في بعض عمليات شركة "Rosneft Trading" الروسية، تقوم حالياً بتحليل العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركة السويسرية وتعتزم الالتزام بها.

وقال متحدث باسم "إيني": "إننا نقوم ببعض العمليات التجارية مع "روسنفط"، نقوم بتحليل عقوبات جديدة لفهم عواقبها، وسنلتزم بها".

وأضافت الولايات المتحدة، يوم أمس الثلاثاء، شركة "روسنفط تريدينغ"، وهي شركة تابعة لشركة "روسنفط"، ورئيس مجلس إدارتها، ديدير كاسيميرو، إلى قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا، ويشغل كاسيميرو أيضًا منصب نائب رئيس قسم التكرير والبتروكيماويات والتجارة واللوجستيات في "روسنفط"، وهو عضو في مجلس إدارتها.

وتمنح الولايات المتحدة 90 يومًا لحلفائها، وخاصة في أوروبا، لقطع العلاقات مع "روسنفط تريدينغ"، وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة روسنفط وفروعها بتزويد الأسواق الخارجية بالنفط الفنزويلي.