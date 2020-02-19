المركزي الروسي: الهاكرز يسحبون مئات آلاف الدولارات من أحد المصارف الإقليمية في 2019

أعلن مدير قسم التفتيش ومراقبة استخدام تكنولوجيا المعلومات في المصرف المركزي الروسي، ألكسندر دودكا، أن القراصنة الإلكترونيين سحبوا عشرات ملايين الروبلات (مئات آلاف الدولار) من أحد المصارف الإقليمية، في عام 2019، في روسيا، وذلك باستخدام الفيروسات.

ماغنيتوغورسك – سبوتنيك. وقال دودكا، في منتدى أورال، اليوم الأربعاء: "في بداية 2019، تعرض أحد المصارف التجارية الإقليمية لفيروس... وتم إرسال عشرات رسائل الدفع تلقائياً. وسحب الهاكرز، عبر المصرف المركزي الروسي، من المصرف [الإقليمي] عشرات ملايين الروبلات. وهذا المصرف يعتبر أحد أقوى وأفضل مصارف تلك المنطقة".

ويذكر في هذا الصدد أن عمليات الهاكرز [القراصنة الإلكترونيين] المستهدفة للمصارف الروسية، ما تزال حتى اليوم تمثل تحدياً متزايداً لسوق المال الروسي، ينتج عنه سنوياً خسائر بملايين الدولارات، وتقوم الحكومة بتكثيف طرق محاربة القرصنة الإلكترونية باستخدام أحدث البرامج، ومع ذلك، يعتبر القضاء على هذه الظاهرة المستفحلة أحد أهم أهداف الحكومة الحالية، وبتكليف مباشر من رئيس الدولة.