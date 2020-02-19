الدفاع الروسية: شويغو وحفتر يؤكدان عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الوضع في ليبيا

التقى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر، وبحثا الوضع في ليبيا.

موسكو - سبوتنيك. وقالت في بيان: "في 19 فبراير، التقى وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خلفية حفتر. وخلال الحوار، نوقش الوضع في ليبيا".

وتابع البيان: "تمت الإشارة إلى الدور الهام للمفاوضات التي عقدت في 13 يناير من هذا العام في موسكو لإقرار وقف إطلاق النار وبدء عملية تسوية الوضع في البلاد".

وجاء في البيان أيضا: "أكد الطرفان مرة أخرى على عدم وجود بديل للسبل السياسية لحل الأزمة الليبية، فضلاً عن الالتزام باستقلال ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها".