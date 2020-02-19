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13:24 GMT19 فبراير/ شباط 2020
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    رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف

    كوساتشيوف: رفض واشنطن منح تأشيرات لدبلوماسيين روس يستوجب ردا من المجتمع الدولي

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    روسيا
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    أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، اليوم الأربعاء، أن المجتمع الدولي يجب أن يجد إمكانية للرد على "الأعمال القبيحة للولايات المتحدة"، التي ترفض بانتظام إصدار تأشيرات لاجتماعات الأمم المتحدة، بما في ذلك ونقل مقر المنظمة العالمية من نيويورك.

    ليفنغستون - سبوتنيك. وقال كوساتشيوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"،"آمل أن يجد المجتمع الدولي الإمكانية والشجاعة للتكاتف والاستجابة الجماعية ضد هذه الأعمال البشعة من خلال قرارات متسقة حول نقل فعاليات معينة. ربما يأتي يوم ما وينقل فيه المقر (الأمم المتحدة)، بالطبع، مثل هذه الحلول مكلفة للغاية".

    هذا وأعلن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية، فاسيلي نيبينزيا، يوم أمس الثلاثاء: "طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، وسيعقد هذا الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل، وسنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحضر ويبلغنا بما يحدث في مسألة حل الوضع الفظيع مع قضايا التأشيرات للمندوبين الرسميين، و خاصة رؤساء الوفود خلال جلسات الأمم المتحدة".

    مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حول إنجازات الدبلوماسية والسياسة الخارجية الروسية لعام 2019
    © Sputnik . Alexander Vilf
    لافروف: الولايات المتحدة تنتهك امتياز الأمم المتحدة برفض منح تأشيرات للدبلوماسيين
    هذا وكانت روسيا، قد طلبت عقد اجتماع طارئ للأمم المتحدة، مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع تلاعب وتحكم واشنطن بمنح تأشيرات للدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب المتوجهين لمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

    وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة في الوقت المحدد لرئيس الوفد الروسي إلى جلسة لجنة نزع السلاح، رئيس قسم قضايا نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، وهذا ما تسبب في تأجيل اجتماع اللجنة لمدة 10 أيام.

    وأصبحت مشاكل إصدار التأشيرات الأمريكية عقبة منتظمة أمام نشاطات الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك. ففي عام 2019، لم تعقد الجلسة التنظيمية للجنة للسبب نفسه.

    انظر أيضا:

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    روسيا تؤكد مواصلة السلطات الأمريكية رفضها إصدار تأشيرات دخول للمسؤولين الروس
    الكلمات الدلالية:
    رد, المجتمع الدولي, إصدار, تأشيرات, قسطنطين كوساتشيوف, روسيا
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