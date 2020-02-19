روستيخ: نحو 70 مقاتلة "سو-35إس" تعمل في سلاح الجو الروسي

أفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، بأن القوات "الجوية – الفضائية" الروسية تستخدم حاليًا نحو 70 طائرة مقاتلة من طراز "سو-35إس".

موسكو - سبوتنيك . وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للشركة الحكومية على "فيسبوك": "حاليا هناك نحو سبعين طائرة من هذه الطائرات ضمن تشكيل القوات المسلحة الروسية. و تصدر هذه المقاتلات إلى الصين أيضا".

وجاء في البيان: "هذه الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 1400 كم/ساعة على الأرض و2500 كم/ساعة على ارتفاع 11 كم، ويتجاوز مدى الطيران على ارتفاع منخفض 1500 كم، وعلى ارتفاع كبير بحمولة خزاني وقود - 4500 كم".

ونفذت "سو-35" أولى طلعاتها قبل 12 عامًا وتم تجميع أول نموذج للطائرة المقاتلة في عام 2007، في مصنع "كومسومولسك- نا - أمور" للطيران، وفي عام 2011، بدأ الإنتاج المتسلسل لطائرة "سو-35إس".

وقال رئيس مكتب التحليل العسكري السياسي، ألكسندر ميخايلوف، في تصريحات سابقة إن مقاتلات "سو – 35" الروسية قادرة على التنافس مع طائرات "إف – 22" و"إف – 35" من أسرة الجيل الخامس من حيث جميع الخواص والمعايير تقريبا، وتتفوق عليها في المناورة.