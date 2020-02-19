سفير البحرين ومفتي روسيا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث سفير البحرين لدى روسيا الاتحادية أحمد الساعاتي، والمفتي العام رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، الشيخ طلعت صفا تاج الدين، في موسكو، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات الثنائية، لاسيما الدينية.

موسكو – سبوتنيك. وأشاد الساعاتي، خلال اللقاء، بحسب وكالة أنباء البحرين، بمسار علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية، التي وصفها بأنها تشهد تطورا ونموا على كافة الصعد.

وأكد السفير حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستويات أرحب، بما يلبي الرغبات المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب المفتي عن اعتزازه وتقديره العميق لجهود مملكة البحرين في إعلاء قيم التعايش والوسطية والسلام، مستعرضا نتائج الزيارة التي قام بها إلى مملكة البحرين، في كانون الأول/ ديسمبر 2019، بدعوة من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

وأبدى المفتي تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا، بما يخدم الإسلام والمسلمين، ويسهم في نشر القيم السمحة للدين.