روسيا: محاولة واشنطن إجبار دمشق على التفاوض مع الإرهابيين لن تنجح

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تحاول توفير غطاء سياسي للإرهابيين، لكنها لن تنجح في إجبار دمشق على التفاوض مع المسلحين.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء: "يجب التوقف عن حماية المسلحين. إن توفير الغطاء السياسي للإرهابيين وتصويرهم على أنهم ثوار، وإجبار الحكومة السورية على التفاوض معهم لن يجدي".

وأشار نيبينزيا إلى أن التسوية السياسية في سوريا غير ممكنة إلا بجهود السوريين أنفسهم. وأضاف خلال كلمته: "بالطبع، نود جميعًا رؤية تقدم على المسار السياسي، ولكن الضغط أو إعطاء حلول جاهزة يعني انتهاك المبدأ الذي اتفقنا عليه جميعًا. يجب أن يقرر الشعب السوري مصيره".