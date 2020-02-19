نيبينزيا: الأمم المتحدة لا تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحسكة السورية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الأمم المتحدة لا تقوم بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحسكة رغم سماح السلطات السورية بذلك في شهر كانون الثاني / يناير.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء: "الجانب السوري أعطى ردا للأمم المتحدة بخصوص طريق سريع خلال يوم واحد... بخصوص الطريق من العراق ومن الأراضي السورية."

وتابع بقوله: "هذه المذكرة يعود تاريخها إلى يوم 29 كانون الثاني/ يناير، واليوم 19 شباط/ فبراير. لم تُرسَل القافلة لا من العراق ولا من دمشق، ولا يزال الزملاء في الأمم المتحدة صامتون للأسبوع الثالث".

وتساءل نيبينزيا: "أين ذهبت السرعة إذن؟ أم أن الموضوع لم يعد ذو أولوية، أم احتياجات الحسكة لا تهم أحدا؟".

وانعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في سوريا، والاطلاع على آخر التطورات السياسية على صعيد الملف.