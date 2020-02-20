بوتين: حماية روسيا والمواطنين من التهديدات الداخلية والخارجية كانت وتظل مهمة الدولة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حماية روسيا ومواطنيها من التهديدات الداخلية والخارجية كانت ولا تزال مهمة الدولة الأكثر أهمية.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الفيدرالي: "إن الحماية الموثوقة لروسيا ومواطنينا من التهديدات الداخلية والخارجية كانت دائما وستظل أهم مهمة للدولة".

كما أصدر الرئيس الروسي تعليماته إلى خدمة الأمن الفيدرالية لتوفير أعلى مستوى من الحماية في الاحتفالات المكرسة للذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف بوتين خلال الاجتماع: "إنني أطلب منكم ضمان أعلى مستوى من الحماية خلال الاحتفالات الواسعة النطاق التي ستقام في روسيا، أنا أقصد الاحتفالات بالذكرى الـ75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى".

وأشار بوتين إلى أن "نشاط أجهزة الاستخبارات الأجنبية في بلدنا لا يتناقص، ومهمتكم هي العمل على نحو موثوق وفعّال. وكما سبق، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية المعلومات حول أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات والتكنولوجيات العسكرية والصناعية المتقدمة، فضلا عن التطورات العلمية المبتكرة التي تخلق ميزة تنافسية لبلدنا".

وتابع الرئيس الروسي "لقد شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة في التهديدات في مجال أمن المعلومات. وفي اجتماع القادة العام الماضي تحدثنا بالتفصيل عن تزايد حالات الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق والمنسقة".