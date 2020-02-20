بوتين: قوة سلاح المعلومات تزداد نموا ويجب العمل على تطويرها بصورة استباقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس 20 فبراير/شباط، أن قوة سلاح المعلومات تزداد نموا ويجب العمل على تطويرها بشكل استباقي.

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي أن قوة سلاح المعلومات تنمو بشكل طبيعي ومتزايد، مؤكداً على ضرورة العمل من أجل تطويرها بصورة استباقية.

وأضاف: "يجب إيلاء اهتمام خاص لحماية المعلومات المتعلقة بأحدث الأسلحة والتطورات العلمية المبتكرة التي تتميز بها روسيا".

وتابع الرئيس الروسي: "لقد شهدنا في السنوات الأخيرة زيادة في التهديدات في مجال أمن المعلومات، وفي اجتماع القادة العام الماضي تحدثنا بالتفصيل عن تزايد حالات الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق والمنسقة".

وكان الأمن الفيدرالي قد أعلن، أمس، عن اعتقال 7 من عناصر جماعة "التبليغ" ( المحظورة في روسيا)، في موسكو وضواحيها، بتهمة الترويج للفكر المتطرف وتجنيد عناصر جدد.

كما اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق من الشهر الجاري، مواطنا يعيش في ضواحي موسكو، لتنظيمه جمع ونقل الأموال إلى تنظيم "داعش".

ووفقا لبيانات الاستخبارات، جمع الموقوف 25 مليون روبل (400 ألف دولار تقريبا)، وخطط لنقلها إلى التنظيم الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا)، لتوفير احتياجاته.